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В Иркутске День народного единства отметят шествием и концертом

В Иркутске День народного единства отметят шествием и концертом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в музеях и библиотеках города состоится «Ночь искусств»

В Иркутске пройдут мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Государственный праздник отмечают ежегодно по всей России 4 ноября.

В этот день состоится традиционное шествие лидеров конфессий, общественников и горожан по территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» (0+). Колонна начнёт движение в 10:00 от музыкального театра имени Н.М. Загурского. В честь единения людей разных национальностей и вероисповеданий у памятных знаков возложат цветы.

В 13:00 на площади у дворца спорта «Труд» организуют праздничный концерт (0+). На сцене выступят ансамбль учащихся Восточно-Сибирского института МВД, камерный хор губернаторского симфонического оркестра, заслуженный коллектив народного творчества «Худайн Гол» из посёлка Усть-Ордынский.

Ко Дню народного единства в музеях и библиотеках жители и города смогут посетить «Ночь искусств». Учреждения будут работать дольше обычного времени.

8 ноября в музее истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова проведут краеведческий квиз «Иркутская история» для школьников 14-17 лет (12+). В интеллектуальной игре запланировано участие 12 команд общей численностью более 70 человек. Победители получат подарки от партнёров.

Напомним, что с 3 по 8 ноября иркутян приглашают написать «Большой этнографический диктант» (6+). Просветительская акция направлена на привлечение внимания людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. 3 ноября в 11:00 участие в акции примут в очном формате. Диктант проведут в актовом зале института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. Также будет возможность проверить свои знания на следующих площадках: СОШ №29, СОШ №39, СОШ №9 и СОШ № 24. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск День народного единства

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