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Для мастеров Бурятии проведут творческую лабораторию

Для мастеров Бурятии проведут творческую лабораторию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Она пройдёт для участников конкурса по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти

В Бурятии продолжается приём заявок на конкурс-выставку «Дулаан шэмэг». Заявки принимаются до 9 ноября. Конкурс-выставка проходит в двух направлениях: выделка шкур и изготовление традиционной бурятской одежды из овечьей шкуры и шерсти. Качество выделки шкур оценят эксперты. Завершится конкурс большим показом работ мастеров на выставке «Дулаан шэмэг» 12 ноября в ТРЦ «Пионер».

Также в рамках мероприятия состоится творческая лаборатория для мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. В программе творческой лаборатории: мастер-класс «Особенности изображения элементов в технике Буряад зураг», валяние овечьей шерсти «Тонкий войлок», посещение цеха по производству и выделке овечьих шкур при Иволгинском дацане, ознакомление с процессом экспертизы качества овчины на предприятии «Эком» на базе ВСГТУ кафедры «Технологии кожи, меха. Водных ресурсов и товароведения».

Напомним, что в рамках выставки-ярмарки пройдёт акция «Нэгэдэе». Часть средств по желанию мастеров будут направлены для поддержки воинов Бурятии, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия чемпионат конкурс выставка шкуры овцеводство Улан-Удэ творческая лаборатория

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