В соцучреждениях Бурятии проводятся тактические учения

Отрабатываются планы эвакуации и действия сотрудников
В Бурятии проводятся комплексные учения по отработке вопросов ликвидации ЧС в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также в учреждениях социальной помощи семье и детям. Так, в Мухоршибирском доме-интернате прошли пожарно-тактические учения с привлечением сотрудников 7-го отряда государственной противопожарной службы республики. В ходе тренировки был отработан план эвакуации получателей социальных услуг, действия сотрудников интерната по ликвидации условного пожара и своевременной передачи информации в службы спасения и руководству интерната.
- После инструктажа была включена система оповещения о пожаре. Система сработала мгновенно. Сигнал об условном происшествии оперативно был передан на пульт диспетчера службы «01» (г. Улан-Удэ) и пульт диспетчера пожарной части № 60 (с. Мухоршибирь). В момент срабатывания системы, проживающие интерната находились в своих комнатах. Задачей дежурных сиделок и медицинского персонала было без суеты и паники вывести получателей социальных услуг через ближайшие безопасные эвакуационные выходы на улицу на безопасное расстояние. Все участники мероприятия с задачей справились, а значит, мы обеспечили максимальную безопасность людей, - пояснила директор учреждения Наталья Иванова.
На базе республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних была проведена эвакуационная тренировка в случае возникновения чрезвычайной ситуации в виде пожара или прочих угроз.
- Мы в очередной раз закрепили имеющиеся знания на практике, определяя решающее направление действий и принимая необходимые меры для спасения жизней, предупреждению и ликвидации условно возникшей чрезвычайной ситуации. Коллектив и ребята продемонстрировали слаженность действий, - рассказал об итогах учений директор центра Александр Цыдыпов.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, в Тарбагатайском районе 5 специалистов социально-реабилитационного центра прошли обучение по гражданской обороне. Его провели преподаватели учебно-методического центра по ГО и ЧС Республики Бурятия. Цель – повышение профессионального уровня ответственных за реагирование на чрезвычайные ситуации.
- Специалисты получили знания в области гражданской обороны, которые нам будут полезны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обучения персонала по вопросам ГО и ЧС, - отметила директор Елена Китаева.
В соцучреждениях Бурятии проводятся тактические учения
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