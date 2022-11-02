Девочек назвали Василисой и Александрой
28 октября в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано рождение второй двойни. Малышки Василиса и Александра родились в молодой семье Евгении и Марии.
В торжественной обстановке счастливых родителей поздравили с радостным событием специалисты районного отдела ЗАГС. Папе и маме вручили первые документы дочерей – свидетельства о рождении. Также малышам пожелали расти здоровыми и счастливыми, а родителям – терпения и успехов в воспитании детей.
В Кабанском районе Бурятии родилась вторая двойня
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Хоккеистам республики не удалось занять призовые места в домашних соревнованиях
«Рискнула и поучаствовала», - призналась Соёлма Дагаева
Девочек назвали Василисой и Александрой
Учреждение завоевало 6 званий лауреатов
Сегодня поезд зимнего волшебника прибудет в Таксимо
Гран-при завоевал артист МХТ Евгений Хабаров
Найденные плиты могут датироваться началом XVIII века
На устранение всех недочётов подрядной организации дано двое суток
Победу в конкурсе одержала консультант министерства здравоохранения РБ
Конкурсные мероприятия проводятся в заочном и очном форматах
Камни раздробили лазером
Соревновались 14 человек
Встреча состоялась в Кяхтинском районе
Пассажиры московского метрополитена смогут узнать о культуре и традициях республики
Необычные имена получили десятки младенцев