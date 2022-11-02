В Кабанском районе Бурятии родилась вторая двойня

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Девочек назвали Василисой и Александрой



28 октября в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано рождение второй двойни. Малышки Василиса и Александра родились в молодой семье Евгении и Марии.



В торжественной обстановке счастливых родителей поздравили с радостным событием специалисты районного отдела ЗАГС. Папе и маме вручили первые документы дочерей – свидетельства о рождении. Также малышам пожелали расти здоровыми и счастливыми, а родителям – терпения и успехов в воспитании детей.

