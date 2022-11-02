Победу в конкурсе одержала консультант министерства здравоохранения РБ
Первый республиканский конкурс на звание «Лучший государственный гражданский служащий Республики Бурятия» завершился в Бурятии. Состязания проходили с 30 августа на базе Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.
Конкурсанты соревновались в трёх этапов. Они решали кейсы: вырабатывали оперативные управленческие решения по жизненным ситуациям, готовили видеоролики на тему «Я госслужащий», проходили психологические занятия и защищали индивидуальные проекты.
Победу в республиканском конкурсе госслужащих одержала консультант по мобилизационной подготовке и специальной работе аппарата управления министерства здравоохранения Бурятии Ольга Оканина. Второе место занял консультант юридического отдела избирательной комиссии республики Виктор Ульихин. Третье место в конкурсе занял консультант отдела воспитания и дополнительного образования комитета общего и дополнительного образования министерства образования и науки РБ Оксана Санжитова.
Победителей и призёров наградили именными дипломами и денежными премиями. Лучшие проекты, разработанные конкурсантами, будут реализованы. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
В Бурятии выбрали лучших госслужащих
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