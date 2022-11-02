Форум собрал в первый день больше тысячи человек
С 1 по 3 ноября в Иркутске проходит первый областной молодёжный карьерный форум. В нём участвуют школьники, студенты, работодатели Иркутской области, ссузы и вузы региона.
- Форум поможет ребятам сделать правильный выбор профессионального пути, и оценить перспективы своей карьеры у себя дома, в Иркутской области, - отмечают организаторы.
Для этого на форум были приглашены крупнейшие предприятия области: энергетики, нефтегазодобывающей отрасли, самолетостроения, железнодорожного транспорта, банковского сектора. Они представили свои программы работы с молодёжью, предложения по вакансиям и стажировкам для молодых специалистов.
На квестах, тренингах, мастер-классах молодёжь в течение трёх дней попробует себя в качестве архитекторов, журналистов, юристов, экономистов, строителей, познакомится с биотехнологиями, инновациями и компьютерными системами.
С программой и актуальными новостями форума можно ознакомиться в телеграмм-канале форума, сообщает правительство Иркутской области.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутске открылся молодёжный карьерный форум
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