В Иркутске открылся молодёжный карьерный форум

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Форум собрал в первый день больше тысячи человек



С 1 по 3 ноября в Иркутске проходит первый областной молодёжный карьерный форум. В нём участвуют школьники, студенты, работодатели Иркутской области, ссузы и вузы региона.



- Форум поможет ребятам сделать правильный выбор профессионального пути, и оценить перспективы своей карьеры у себя дома, в Иркутской области, - отмечают организаторы.



Для этого на форум были приглашены крупнейшие предприятия области: энергетики, нефтегазодобывающей отрасли, самолетостроения, железнодорожного транспорта, банковского сектора. Они представили свои программы работы с молодёжью, предложения по вакансиям и стажировкам для молодых специалистов.



На квестах, тренингах, мастер-классах молодёжь в течение трёх дней попробует себя в качестве архитекторов, журналистов, юристов, экономистов, строителей, познакомится с биотехнологиями, инновациями и компьютерными системами.



С программой и актуальными новостями форума можно ознакомиться в телеграмм-канале форума, сообщает правительство Иркутской области.



Возрастное ограничение 12+

