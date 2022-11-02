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Школьники Улан-Удэ написали «Письмо солдату»

Школьники Улан-Удэ написали «Письмо солдату»
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии Улан-Удэ
Дети подготовили трогательные письма и открытки

Учащиеся детской школы искусств №14 города Улан-Удэ приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». Акция стартовала еще в октябре, в рамках неё школьники со всей страны пишут письма участникам специальной военной операции.

Дети подготовили душевные открытки и письма с пожеланиями скорейшего возвращения домой.

- Ведь самое ценное – это поддержка тех, кто находится вдали от дома, тех, кто днём и ночью несет свою нелегкую службу, - отмечают педагоги.

Ранее, как писал «Байкал-Daily», ребята из творческого объединения «Мастерская чудес» тоже написали письмо солдату.

Письма будут переданы на пункт сбора гуманитарной помощи в «ДоброДом», сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.
Улан-Удэ школьники

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