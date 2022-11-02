Дети подготовили трогательные письма и открытки
Учащиеся детской школы искусств №14 города Улан-Удэ приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». Акция стартовала еще в октябре, в рамках неё школьники со всей страны пишут письма участникам специальной военной операции.
Дети подготовили душевные открытки и письма с пожеланиями скорейшего возвращения домой.
- Ведь самое ценное – это поддержка тех, кто находится вдали от дома, тех, кто днём и ночью несет свою нелегкую службу, - отмечают педагоги.
Ранее, как писал «Байкал-Daily», ребята из творческого объединения «Мастерская чудес» тоже написали письмо солдату.
Письма будут переданы на пункт сбора гуманитарной помощи в «ДоброДом», сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.
Школьники Улан-Удэ написали «Письмо солдату»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В кропотливой работе принимают участие 38 студентов
Победители в каждой номинации получат 45 тысяч рублей
В селе Петропавловка Джидинского района начал свою работу «IT-куб»
Форум собрал в первый день больше тысячи человек
Дети подготовили трогательные письма и открытки
Ждут и кандидатов-самовыдвиженцев
Принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды от одного года до 18 лет
В деле разбиралась прокуратура
В нём примут участие как взрослые, так и дети
Лучшие работы будут рекомендованы к театральной постановке
Днём в республике не выше трёх градусов тепла
Акцию проведут в День народного единства
Об этом сообщил Хамбо Лама Дамба Аюшеев
Участники посоревнуются в чтении произведений поэтов республики на языке оригинала
Их проведут в середине июня следующего года