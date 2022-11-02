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В Бурятии выбрали лучших молодых ученых

В Бурятии выбрали лучших молодых ученых
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители в каждой номинации получат 45 тысяч рублей

Хорошей новостью поделился совет молодых учёных Бурятии.

Подведены итоги конкурса «Лучший молодой учёный Бурятии 2022». В этом году конкурс проводился по четырём номинациям: социо-гуманитарные науки, естественные науки, технические науки и медицинские науки.

- Конкурс направлен на вовлечение молодых исследователей в науку. Традиционно у нас было три номинации, но также дополнительно выделяем деньги на одну дополнительную номинацию. В этом году выбрали медицинские науки. Оценивали конкурсантов по совокупности научных достижений - по представленности публикаций в научных журналах, участием в конференциях, исследовательскими работами, - рассказал «Байкал-Daily» председатель совета молодых учёных Бурятии Евгений Нолев.

Он отметил, что победители конкурса предыдущих лет успешно начинают большой путь в науке. К примеру Маргарита Жарникова, победитель в номинации по естественным наукам, получала госпремию в области поддержки талантливой молодежи. Елена Дыленова– кандидат фармацевтических наук, другие кандидаты также имеют научные степени и награды.

Победитель в каждой номинации получает денежный приз – 45 тысяч рублей, а также диплом. Участники, занявшие 2,3 и 4 места, награждаются дипломом и памятным призом.

По направлению «Социо-гуманитарные науки» первые три места разделили:

I место – Павел Дудин (Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления),
II – Юлия Григорьева (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук),
III – Алёна Лугавцова (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук).

По направлению «Естественные науки»:

I место – Маргарита Жарникова (Байкальский институт природопользования СО РАН),
II – Татьяна Спиридонова (Байкальский институт природопользования СО РАН),
II – Тамара Гребенщикова (Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им В.Р. Филиппова),
III – Эржена Дымбрылова (Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова).

По направлению «Технические науки»:

I место – Елизавета Доржиева (Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления),
II – Алдар Балданов (Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления),
III – Максим Мордвин (Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления).

По направлению «Медицинские науки»:

I место – Елена Дыленова (Байкальский институт природопользования СО РАН),
II – Саяна Преловская (Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова).

Церемония награждения молодых учёных состоится во время проведения фестиваля «Наука и технологии Бурятии». Там все призёры конкурса расскажут подробно о своих достижениях и о том, как они пришли в науку.
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