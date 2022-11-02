В Бурятии выбрали лучших молодых ученых

Победители в каждой номинации получат 45 тысяч рублей



Хорошей новостью поделился совет молодых учёных Бурятии.



Подведены итоги конкурса «Лучший молодой учёный Бурятии 2022». В этом году конкурс проводился по четырём номинациям: социо-гуманитарные науки, естественные науки, технические науки и медицинские науки.



- Конкурс направлен на вовлечение молодых исследователей в науку. Традиционно у нас было три номинации, но также дополнительно выделяем деньги на одну дополнительную номинацию. В этом году выбрали медицинские науки. Оценивали конкурсантов по совокупности научных достижений - по представленности публикаций в научных журналах, участием в конференциях, исследовательскими работами, - рассказал «Байкал-Daily» председатель совета молодых учёных Бурятии Евгений Нолев.



Он отметил, что победители конкурса предыдущих лет успешно начинают большой путь в науке. К примеру Маргарита Жарникова, победитель в номинации по естественным наукам, получала госпремию в области поддержки талантливой молодежи. Елена Дыленова– кандидат фармацевтических наук, другие кандидаты также имеют научные степени и награды.



Победитель в каждой номинации получает денежный приз – 45 тысяч рублей, а также диплом. Участники, занявшие 2,3 и 4 места, награждаются дипломом и памятным призом.



По направлению «Социо-гуманитарные науки» первые три места разделили:



I место – Павел Дудин (Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления),

II – Юлия Григорьева (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук),

III – Алёна Лугавцова (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук).



По направлению «Естественные науки»:



I место – Маргарита Жарникова (Байкальский институт природопользования СО РАН),

II – Татьяна Спиридонова (Байкальский институт природопользования СО РАН),

II – Тамара Гребенщикова (Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им В.Р. Филиппова),

III – Эржена Дымбрылова (Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова).



По направлению «Технические науки»:



I место – Елизавета Доржиева (Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления),

II – Алдар Балданов (Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления),

III – Максим Мордвин (Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления).



По направлению «Медицинские науки»:



I место – Елена Дыленова (Байкальский институт природопользования СО РАН),

II – Саяна Преловская (Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова).



Церемония награждения молодых учёных состоится во время проведения фестиваля «Наука и технологии Бурятии». Там все призёры конкурса расскажут подробно о своих достижениях и о том, как они пришли в науку.

