В деле разбиралась прокуратура
Жительница Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении жилищных прав её ребёнка.
Установлено, что ребёнок является инвалидом, страдает тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одном помещении. Вместе с тем семнадцатилетняя девочка длительное время жила с матерью, тремя братьями и сестрой в одной квартире.
Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на администрацию Улан-Удэ обязанности предоставить вне очереди ребёнку-инвалиду по договору социального найма благоустроенное жилое помещение. Суд требования прокурора удовлетворил.
В рамках исполнения решения суда в августе текущего года на счёт законного представителя несовершеннолетней поступили денежные средства в размере 2,75 млн рублей, на которые приобретён дом в посёлке Зелёный в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ ребёнку-инвалиду через суд предоставили жильё
Общество, Фото:
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