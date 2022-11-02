Бурприроднадзор сформирует новый состав своего общественного совета

Ждут и кандидатов-самовыдвиженцев



Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) до 17:00 15 ноября принимает документы от кандидатов в новый состав общественного совета (ОС).

Он будет состоять из восьми человек. Кандидаты могут выдвигаться самостоятельно. Имена возможных членов ОС также ждут от общественных объединений, коммерческих организации и негосударственных некоммерческих организации. Кандидатам должно исполниться 18 лет. Обязательное условие – проживание на территории Бурятии.