Бурприроднадзор сформирует новый состав своего общественного совета

Ждут и кандидатов-самовыдвиженцев
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) до 17:00 15 ноября принимает документы от кандидатов в новый состав общественного совета (ОС).
Он будет состоять из восьми человек. Кандидаты могут выдвигаться самостоятельно. Имена возможных членов ОС также ждут от общественных объединений, коммерческих организации и негосударственных некоммерческих организации. Кандидатам должно исполниться 18 лет. Обязательное условие – проживание на территории Бурятии.Муниципальным и республиканским чиновникам, судимым, а также членам ОС при других органах власти путь в советчики Бурприроднадзора заказан.
Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан, общественных объединений и иных организаций с Бурприроднадзором. Это нужно для учёта потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод в сфере деятельности органа, надзирающего за выполнением природоохранного законодательства.
При Бурприроднадзоре с весны 2022 года работает экологический совет.