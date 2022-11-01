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Один из лучших чеканщиков Бурятии погиб в ходе спецоперации

Один из лучших чеканщиков Бурятии погиб в ходе спецоперации
Общество,  Фото:pixabay.com
Об этом сообщил Хамбо Лама Дамба Аюшеев

21 октября погиб мобилизованный житель Бурятии Цырен-Доржи Найданов, один из лучших мастеров Бурятии по чеканке. О его гибели сообщил Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

- Цырен-Доржи работал у нас в литейном цехе «Эрхим Дархан» при Иволгинском дацане. Будучи удивительно скромным человеком, ушел по мобилизации, без шумных разговоров, - написал в своём телеграм-канале глава буддистов России.

Руками Цырен-Доржи Найданова созданы статуи Будд.

- Оставил о себе светлую и добрую память в созданных ими статуях Будд Шакьямуни. Статуэтки Будды Шакьямуни будут умиротворенно с состраданием восседать на алтаре нового Цогчен дугана, - добавил Хамбо Лама.

смерть

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