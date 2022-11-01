Бурятия помогла построить детские площадки в подшефном районе ДНР

Они установлены за счёт экономии средств республиканского бюджета
Бурятия помогла установить три детские современные площадки в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики.
Три новые площадки появились в городе Комсомольское и посёлках Новый Свет и Старобешево. Там установлены детские игровые комплексы, также были благоустроены зоны отдыха.
- Я видел эти пустыри. Раньше там ничего не было, сегодня установлены песочницы, качели, карусели, детские игровые комплексы, скамейки и урны, все площадки огорожены забором, для безопасности детей. Контракт на благоустройство площадок был заключен с подрядчиками Старобешевского района. Все работы велись согласно графику и были выполнены в срок, - прокомментировал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
В намеченном плане на 2022 год в восстановлении Старобешенского района ДНР детские площадки не были запланированы. Они установлены за счёт экономии средств республиканского бюджета. Глава Старобешевского района и местные жители поблагодарили правительство Бурятии за помощь и поддержку.
- Конечно, мы не забываем про юных жителей Старобешевского района. Жители радуются, что дети теперь будут больше времени проводить на свежем воздухе. Республика продолжает поддерживать жителей Старобешевского района ДНР в самых разных направлениях. Работа продолжается, — добавил генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.
АНО «Содействие», созданное по распоряжению правительства Бурятии, курирует восстановительные работы в Старобешевском районе ДНР. Согласно плану на 2022 год, Бурятия восстанавливает 49 объектов – это дороги, школы, детские сады, жилые дома и другие социально значимые объекты. Отметим, также организация закупает и поставляет товары необходимые военнослужащим Бурятии, находящихся в зоне спецоперации. Также АНО «Содействие» ведёт сбор благотворительной помощи для военнослужащих.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом в июне. С тех пор республика посылала помощь в видео строительных материалов, спецтехники, компьютеров для школ и пр. «От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе, что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», - пояснял глава Бурятии Алексей Цыденов.
На днях стало известно, что Бурятия выполнила план этого года по восстановлению дорог в подшефном районе. На их восстановление было направлено больше 20 млн рублей из республиканского бюджета.
Бурятия помогла построить детские площадки в подшефном районе ДНР
Общество, Фото:
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