Военкомат Бурятии: Срочники в зону СВО отправляться не будут

В республике рассказали, сколько человек будет призвано в рамках осеннего призыва
Согласно указу президента России и приказу Минобороны с 1 ноября начался осенний призыв на военную службу. Всего этой осенью планируется призвать 120 тысяч солдат.
В Бурятии планируется призвать более 1000 человек. Это не превысит количество граждан, направленных на военную службу в предыдущем призыве.
- Призывники в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции направляться не будут. Они пройдут военную службу в местах постоянной дислокации воинских частей Восточного военного округа, - рассказали в военном комиссариате Бурятии.
Призывные комиссии будут учитывать пожелания призывников по предстоящему прохождения ими военной службы. Право на выбор вида и рода войск имеют граждане, освоившие сложные военно-учётные специальности в образовательных организациях ДОСААФ России.
Новобранцев также обеспечат необходимым вещевым имуществом, питанием до пункта следования, а также сим-картами и банковскими картами для получения денежного довольствия. Все вопросы по призыву можно задать по прямой телефонной линии с 1 ноября 8(3012) 42-03-80, во вторник и четверг с 10.00 до 12.00.
Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истёк, то их увольнение началось в октябре и, как заверили в военкомате, ведётся в строгом соответствии с законодательством РФ.
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