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В Улан-Удэ начали готовиться к открытию катков и лыжных баз

В Улан-Удэ начали готовиться к открытию катков и лыжных баз
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заливка катков начинается в ноябре

В Улан-Удэ катки и лыжные базы откроют в первой половине декабря.

Сейчас же началась подготовка спортивных объектов к зимнему сезону. До 25 ноября управляющим компаниям, общеобразовательным и спортивным школам, учреждениям культуры дано задание привести в порядок спортивные площадки для хоккея и катания на коньках, сообщили в администрации города.

- За безопасность таких сооружений отвечают собственники спортивных объектов. Управляющим организациям рекомендовано провести необходимые ремонтные работы спортивных площадок. До 1 декабря районные администрации проведут мониторинг выполненных работ, - пояснил начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Дзюбенко.

С 1 по 16 декабря управление по физической культуре и спорту проведёт смотр-конкурс на лучшую подготовку спортивных площадок к зимнему сезону.

- Как правило, заливка катков у нас начинается в середине ноября и уже в первой декаде декабря можно начать кататься. Что касается лыжных баз, то тут всё зависит от количества осадков, но мы ожидаем, что к середине декабря выпадет необходимая для трасс норма снега, - отметил Андрей Дзюбенко.

Всего к зимнему спортивному сезону в Улан-Удэ откроют:

- Шесть катков на 1500 пар коньков;
- Семь лыжных баз на 875 пар лыж, в том числе 100 горных, 30 сноубордов;
- Лыжно-биатлонный комплекс;
- 166 спортивных площадок по месту жительства, в том числе 25 хоккейных и 141 мини-футбольных;

Будет построено 33 новые спортивные площадки, в том числе две пластиковые хоккейные коробки.
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