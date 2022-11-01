Сотрудники улан-удэнской колонии убрали листву в детдоме

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Руководство дома-интерната поблагодарило за помощь



Совет молодых специалистов исправительной колонии №2 в Улан-Удэ провёл субботник в детском доме «Журавушка». В этом учреждении воспитываются дети с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии.



- Сотрудники оказали помощь в уборке территории от опавшей листвы и сухой травы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Руководство дома-интерната поблагодарило молодых специалистов за оказанную помощь.

