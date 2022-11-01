Руководство дома-интерната поблагодарило за помощь
Совет молодых специалистов исправительной колонии №2 в Улан-Удэ провёл субботник в детском доме «Журавушка». В этом учреждении воспитываются дети с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии.
- Сотрудники оказали помощь в уборке территории от опавшей листвы и сухой травы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Руководство дома-интерната поблагодарило молодых специалистов за оказанную помощь.
Сотрудники улан-удэнской колонии убрали листву в детдоме
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