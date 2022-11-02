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В Бурятии температура опускалась до -25

В Бурятии температура опускалась до -25
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём в республике не выше трёх градусов тепла

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по северным районам местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -20,-25, по Прибайкалью -5,-10, днём -2,+3, местами -3,-8.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью -12,-14, днём около 0.
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