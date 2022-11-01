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Борцы Бурятии завоевали 3 медали международных соревнований

Борцы Бурятии завоевали 3 медали международных соревнований
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Сборная республики выиграла 1 серебряную и 2 бронзовые награды в Красноярске

С 29 по 30 октября в Красноярске прошли международные соревнования по вольной борьбе на призы трёхкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева. Участие в турнире приняли юные борцы в возрасте до 18 лет в 11 весовых категориях.

За медали боролись 324 спортсмена из пяти стран: Монголии, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и 24 регионов России. Бурятию на соревнованиях представили 22 спортсмена, сообщает федерация спортивной борьбы РБ.

Борцы республики завоевали на турнире 3 медали. Батор Ц. выиграл серебряную медаль в весовой категории до 71 кг. Тренирует спортсмена Вандан Базаров. Обладателем «бронзы» в весовой категории до 51 кг стал Пурбо Э. Тренер юного борца – Нима Нимаев. Также третье место в весовой категории 110 кг занял Чингис Б. Его тренирует Бадма Базаров из СШОР №7.

Генеральным партнёром сборной Бурятии на соревнованиях и федерации спортивной борьбы республики выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).
ЗГРП вольная борьба Бурятия спорт международные соревнования

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