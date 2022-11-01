Сборная республики выиграла 1 серебряную и 2 бронзовые награды в Красноярске
С 29 по 30 октября в Красноярске прошли международные соревнования по вольной борьбе на призы трёхкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева. Участие в турнире приняли юные борцы в возрасте до 18 лет в 11 весовых категориях.
За медали боролись 324 спортсмена из пяти стран: Монголии, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и 24 регионов России. Бурятию на соревнованиях представили 22 спортсмена, сообщает федерация спортивной борьбы РБ.
Борцы республики завоевали на турнире 3 медали. Батор Ц. выиграл серебряную медаль в весовой категории до 71 кг. Тренирует спортсмена Вандан Базаров. Обладателем «бронзы» в весовой категории до 51 кг стал Пурбо Э. Тренер юного борца – Нима Нимаев. Также третье место в весовой категории 110 кг занял Чингис Б. Его тренирует Бадма Базаров из СШОР №7.
Генеральным партнёром сборной Бурятии на соревнованиях и федерации спортивной борьбы республики выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).
Борцы Бурятии завоевали 3 медали международных соревнований
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юным героям вручили памятные подарки и благодарственные письма
Сборная республики выиграла 1 серебряную и 2 бронзовые награды в Красноярске
Заливка катков начинается в ноябре
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия «Живи, святая дата»
Руководство дома-интерната поблагодарило за помощь
Закрылись переправы через Селенгу и Чикой
У них два «золота», «серебро» и четыре «бронзы»
Ждут звонков от детей, родителей и учителей
Еду ввозили граждане Монголии и России
Алима Готовын представляла сойотскую культуру
Скульптуру поставили в честь столетия образования Бурят-Монгольской АССР
Бурятский общественник, писатель Леонид Кириллович Синегрибов возглавляет Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей
Чаще всего сажают сосны и кедры
Виктор Вампилов был ветераном боевых действий
Открытки придумали и нарисовали дети