Театр кукол Бурятии едет с гастролями на Алтай

Жителям Горно-Алтайска покажут 3 спектакля



Бурятский театр кукол «Ульгэр» едет с гастролями в Республику Алтай. Гастроли пройдут с 7 по 10 ноября. В рамках программы «Большие гастроли» на сценах районных домов культуры села Шебалино, села Онгудай и национального драматического театра имени П.В. Кучияк пройдут показы спектаклей «… и звали его Домино» (12+), «Поющая стрела» (12+) и «УльгэрSHOW» (0+).



- Для нас большая честь представить знаменитые спектакли Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» на сценах Республики Алтай, - рассказала министр культуры РБ Соелма Дагаева.



Как сообщает пресс-служба театра, показы спектаклей пройдут в следующие дни:



Спектакль «УльгэрSHOW», 0+

7 ноября (12:00, 16:00) - районный дом культуры с. Шебалино

8 ноября (12:00, 16:00) - районный дом культуры c. Онгудай

9 ноября (11:00) - малый зал национального драматического театра имени П.В. Кучияк, г. Горно-Алтайск.



Спектакль «Поющая стрела», 12+

9 ноября (16:00) - малый зал национального драматического театра имени П.В. Кучияк, г. Горно-Алтайск.



Спектакль «...И звали его Домино», 12+

10 ноября (18:30) - большой зал национального драматического театра имени П. В. Кучияк, г. Горно-Алтайск.

