01 ноября

31 октября

Популярное

Театр кукол Бурятии едет с гастролями на Алтай

Театр кукол Бурятии едет с гастролями на Алтай
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям Горно-Алтайска покажут 3 спектакля

Бурятский театр кукол «Ульгэр» едет с гастролями в Республику Алтай. Гастроли пройдут с 7 по 10 ноября. В рамках программы «Большие гастроли» на сценах районных домов культуры села Шебалино, села Онгудай и национального драматического театра имени П.В. Кучияк пройдут показы спектаклей «… и звали его Домино» (12+), «Поющая стрела» (12+) и «УльгэрSHOW» (0+).

- Для нас большая честь представить знаменитые спектакли Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» на сценах Республики Алтай, - рассказала министр культуры РБ Соелма Дагаева.

Как сообщает пресс-служба театра, показы спектаклей пройдут в следующие дни:

Спектакль «УльгэрSHOW», 0+
7 ноября (12:00, 16:00) - районный дом культуры с. Шебалино
8 ноября (12:00, 16:00) - районный дом культуры c. Онгудай
9 ноября (11:00) - малый зал национального драматического театра имени П.В. Кучияк, г. Горно-Алтайск.

Спектакль «Поющая стрела», 12+
9 ноября (16:00) - малый зал национального драматического театра имени П.В. Кучияк, г. Горно-Алтайск.

Спектакль «...И звали его Домино», 12+
10 ноября (18:30) - большой зал национального драматического театра имени П. В. Кучияк, г. Горно-Алтайск.
гастроли Бурятия Алтай театр кукол

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Театр кукол Бурятии едет с гастролями на Алтай
Театр кукол Бурятии едет с гастролями на Алтай
Общество, 01.11.2022
Жителям Горно-Алтайска покажут 3 спектакля
Маршрут ультрамарафонца, бегущего 40000 км, прошёл через Бурятию
Маршрут ультрамарафонца, бегущего 40000 км, прошёл через Бурятию
Общество, 01.11.2022
Спортсмен посетил Тарбагатайский район
В Улан-Удэ телебашня засияет тысячами огней
В Улан-Удэ телебашня засияет тысячами огней
Общество, 01.11.2022
Телебашня на Бабушкина обретёт статус виднейшей городской достопримечательности
Школьники Бурятии соревновались в рекламе ЗОЖ
Школьники Бурятии соревновались в рекламе ЗОЖ
Общество, 01.11.2022
Победителей выбрали в двух номинациях и двух возрастных категориях
В нацпарке Бурятии завершился пожароопасный сезон
В нацпарке Бурятии завершился пожароопасный сезон
Общество, 01.11.2022
Благодаря влажному лету число пожаров было невелико
На Байкале лесники спасли косулю
На Байкале лесники спасли косулю
Общество, 01.11.2022
Животное стояло в воде при 10 градусах мороза
В Бурятии труженик тыла отметил две знаменательные даты
В Бурятии труженик тыла отметил две знаменательные даты
Общество, 01.11.2022
Помимо 90-летнего юбилея, именинник отпразднует с супругой 65 лет совместной жизни
Военкомат Бурятии: Срочники в зону СВО отправляться не будут
Военкомат Бурятии: Срочники в зону СВО отправляться не будут
Общество, 01.11.2022
В республике рассказали, сколько человек будет призвано в рамках осеннего призыва
В Совете Федерации наградят детей-героев из Забайкалья
В Совете Федерации наградят детей-героев из Забайкалья
Общество, 01.11.2022
Ребята получат памятные медали «За проявленное мужество»
В Монголии построен участок дороги, соединяющей Россию и КНР
В Монголии построен участок дороги, соединяющей Россию и КНР
Общество, 01.11.2022
Эта часть международной автомагистрали АН4, протянувшейся от Новосибирска до пакистанского порта Карачи
Улан-Удэ отпразднует День народного единства
Улан-Удэ отпразднует День народного единства
Общество, 01.11.2022
Праздничные мероприятия пройдут со 2 по 8 ноября
В районе Бурятии поощрили школьников, спасших односельчан от пожара
В районе Бурятии поощрили школьников, спасших односельчан от пожара
Общество, 01.11.2022
Юным героям вручили памятные подарки и благодарственные письма
Борцы Бурятии завоевали 3 медали международных соревнований
Борцы Бурятии завоевали 3 медали международных соревнований
Общество, 01.11.2022
Сборная республики выиграла 1 серебряную и 2 бронзовые награды в Красноярске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^