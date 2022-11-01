Закрылись переправы через Селенгу и Чикой
В Бурятии из-за минусовых температур закрыли паромные переправы, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
В связи с низкими температурами и неблагоприятными погодными условиями с 1 ноября до мая 2023 года закрыты следующие переправы:
- Татауровская паромная переправа через реку Селенга на региональной автодороге Татаурово-Острог в Прибайкальском районе;
- Усть-Чикойская паромная переправа через реку Чикой на региональной автодороге Стрелка- Подлопатки в Селенгинском районе.
Как сообщал «Байкал-Daily», на реках и озёрах Бурятии с 20 октября уже закрылась навигация для маломерных судов.
В Бурятии из-за холодов перестали ходить паромы
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