В нацпарке Бурятии завершился пожароопасный сезон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Благодаря влажному лету число пожаров было невелико



В Бурятии, на байкальских особо охраняемых природных территориях завершён пожароопасный сезон. В «Заповедном Подлеморье» рассказали, как пережили этот непростой период в Баргузинском заповеднике и Забайкальском национальном парке.



По словам заместителя директора по лесохозяйственной деятельности Леонида Сахарова, главным определяющим фактором пожароопасного периода стала умеренно влажная погода. В отличие от предыдущего года, ушедшее лето не обошлось без лесных пожаров. Однако в «Заповедном Подлеморье» их количество и общая площадь в 2022 году весьма незначительна – 3 пожара на площади 14,5 га. Например, по сравнению с засушливыми 2015 и 2016 годами она уменьшилась в 1743 и 438 раз соответственно.



Все три пожара возникли в зоне лесоавиационных работ. Благодаря работе сотрудников ФБУ «Авиалесохрана», в Забайкальском национальном парке лесной пожар был ликвидирован в течение двух суток. За аналогичное время оба пожара потушены и в Баргузинском заповеднике. Напомним, что с апреля 2021 года полномочия по тушению пожаров в зоне лесоавиационных работ на Байкальской природной территории переданы федеральной авиалесоохране.



- На территории Забайкальского национального парка с 2015 года по вине человека не зарегистрировано ни одного пожара, а на территории Баргузинского заповедника последний такой был выявлен в 1969 году, - сообщил Леонид Сахаров.



Также он пояснил, что одной из основных причин малого числа пожаров стала профилактическая работа: проведение противопожарной пропаганды, выполнение противопожарных мероприятий, обустройство зон отдыха для посетителей и многое другое.



В настоящее время, несмотря на наступление зимы, на территории «Заповедного Подлеморья» уже полным ходом идёт подготовка к пожароопасному сезону 2023 года.

