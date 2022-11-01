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Улан-Удэ отпразднует День народного единства

Улан-Удэ отпразднует День народного единства
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Праздничные мероприятия пройдут со 2 по 8 ноября

В столице Бурятии со 2 ноября стартуют мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Опубликована программа предстоящих концертов, выставок, игр и прочих праздничных событий, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

2 ноября в 13:00 в библиотеке-филиале №15 (ул. Кабанская, 16) пройдёт урок патриотизма «Широка страна моя родная!» (6+).
2 ноября в 15:00 в доме культуры имени А.П. Вагжанова состоится концертная программа «Велик народ единый!» (0+). Вход свободный.
3 ноября с 10:00-13:00 в городском центре детско-юношеского туризма проведут этнографический диктант, приуроченный ко Дню народного единства (6+).
3 ноября в 11:00 в библиотеке-филиале №18 (ул. 8 Марта, 21) откроется книжно-иллюстративная выставка «Страна непобедима, когда един народ» (6+).
3 ноября в 12:00 в доме творчества Советского района «Форус» (ул. Ленина, 20) пройдёт праздничный концерт (6+).
3 ноября в 14:00 в городском дворце детского юношеского творчества состоится квест-игра «Единство в нас» (6+).
3 ноября в 15:00 в городском центре детско-юношеского туризма проведут онлайн викторину ко Дню народного единства (6+).
3 ноября в 13:00 центральная городская библиотека имени И.К. Калашникова приглашает на интеллектуальную игру «Страна сильна единством» (6+).
3 ноября в 14:00 в библиотеке-филиале №4 (ул. Радикальцева, 5а) проведут мастер-класс «Вместе – мы сила!» (6+), изготовление газеты «Мы один народ – у нас одна страна» (6+).
3 ноября в 15:00 в библиотеке-филиале №5 (ул. Туполева, 4) покажут музыкально-познавательную программу «Россия — в этом слове огонь и сила» (6+).
3 ноября в 16:00 СКЦ «Кристалл» приглашает на концерт «Мы едины» (0+).
4 ноября в 12:00 в ДК «Авиатор» пройдёт мероприятие «Единство народа - несокрушимая крепость» (6+).
4 ноября в 13:00 ДК «Забайкальский» приглашает на праздничную концертную программу «Мы едины, а значит дружны!» (0+).
4 ноября в 14:00 в КДЦ «Рассвет» состоится концерт «Мы сердце Великой страны» (0+).
4 ноября в 14:00 в парке «Юбилейный» пройдёт праздничная программа «#МыВместе» (6+) с участием солистов и творческих коллективов Бурятии.
4 ноября в 12:00 КДЦ «Заречный» проведёт праздничное мероприятие «Единым духом сильны» в сквере по ул. Кабанская (0+).
8 ноября в 13:00 в ТРЦ «Пионер» развернётся молодёжный фестиваль национальных культур «Территория мира» (6+).
День народного единства Праздники Улан-Удэ

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