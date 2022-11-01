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В Улан-Удэ школьникам рассказали о жертвах политических репрессий

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия «Живи, святая дата»

В Улан-Удэ прошло мероприятие «Живи, святая дата», посвящённое Дню памяти политических репрессий. На него были приглашены представители Бурятской ассоциации жертв политических репрессий, а также школьники школ №№ 41 и 42.

- Цель у нашего мероприятия – преемственность поколений, знание истории и знание так называемых белых пятен – тех моментов, когда были политические репрессии против своего народа. И мы очень хотим, чтобы всегда была память о тех людях, которые прошли через те трения, которые были в 30-х годах прошлого столетия. Ну, и естественно, кто знает историю, тот не допускает ошибок в последующем. Мы хотим связать два, три поколения, чтобы знали историю, помнили, - рассказал «Байкал-Daily» художественный руководитель Городского культурного центра Виталий Щербак.

Семья художественного руководителя провела большую работу по восстановлению имён своих предков. Они были поволжскими немцами, принудительно депортированными из родных мест.

- И мы всех до единого нашли и даже в архивах взяли справки где, как они находились, в каких городах, сёлах жили, - добавил Виталий Щербак.

На мероприятии была представлена передвижная выставка о периодах репрессий по годам. Также прозвучала информация о пострадавших деятелях науки, культуры, промышленниках и многих других.

- Мы написали о репрессиях среди лам, пострадавших за веру. Кроме этого, мы ещё выпустили такие же книги «Пострадавшие за веру», одну посвятили ламам, а вторую – православию и древлеправославию. Написано о том периоде, когда наши священнослужители пострадали от политических репрессий, поскольку не только у нас в республике, но и по всему Союзу были уничтожены практически все священные дома, церкви, молельные дома и так далее, - рассказала «Байкал-Daily» председатель правления Бурятской ассоциации жертв политических репрессий Лидия Васильевна Соколова.

Лидия Васильевна подчеркнула, что что дату 30 октября – День памяти жертв политических репрессий – они считают особенной: «Святой датой памяти, когда мы вспоминаем всех наших родных и близких, и вообще всех, кто пострадал в годы политических репрессий».



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