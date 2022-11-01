Школьники Бурятии соревновались в рекламе ЗОЖ

Победителей выбрали в двух номинациях и двух возрастных категориях
В Бурятии завершился республиканский этап конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни-здоровье! 2022» среди обучающихся образовательных организаций.
Конкурс проводился по двум номинациям в двух возрастных категориях. Участниками стали представители 11 районов республики (Тарбагатайский, Кабанский, Хоринский, Курумканский, Еравнинский, Северобайкальский, Заиграевский, Муйский, Джидинский, Иволгинский, Мухоршибирский, Прибайкальский) и города Улан-Удэ.
По итогам конкурса определились следующие обладатели призовых мест:
Номинация «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»
В возрастной категории 8-12 лет
1 место – Даши-Жамсо С., ДЮСШ Тарбагатайского района. Название работы: «Путь чемпионов»
2 место – Анастасия В., Иван И., Наталья М., Альдемар М., Данил П., Семён П., Анастасия Х., средняя общеобразовательная школа №11, город Северобайкальск. Название работы: «Стиль жизни – здоровье!»
3 место – 7 «д» класс, СОШ №25. Название работы: «Мы выбираем СПОРТ!»
В возрастной категории 13-18 лет
1 место – Светлана С., Светлана А., Александра Г., Шпалозаводская СОШ, Заиграевский район. Название работы: «Стиль моей жизни – здоровье»
2 место – Арина Б., Арина В., Таисия В., Софья Г., София Г., Алина К., Арина Н., Анастасия Р., объединение «Дети против пожаров» РЦ ПВТС РБ», отряд ДЮП «Факел». Название работы: «Семь правил ЗОЖ»
3 место – Ксения Т., Соелма Т., Юмжана Д., Иволгинская СОШ. Название работы: «Стиль жизни – здоровье»
Номинация «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»
В возрастной категории 8-12 лет
1 место – Ксения Ш., СОШ №42, г. Улан-Удэ. Название работы: «Новое поколение – здоровое продвижение»
2 место – Артур Б., РЦ ПВТС РБ, г. Улан-Удэ
3 место – Дари Д., специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат V вида, г. Улан-Удэ. Название работы: «Спорт – это здоровье!»
В возрастной категории 13-18 лет
1 место – Арсалан Ц., лицей-интернат №61 г. Улан-Удэ. Название работы: «Твой выбор – твоя жизнь»
2 место – Виктория Р., СОШ №1 г. Улан-Удэ
3 место – Анжелика О., Старо-Татауровская СОШ, Прибайкальский район. Название работы: «Давайте вести здоровый образ жизни»
- Члены жюри, определявшие победителей, отметили хороший уровень представленных на конкурс работ, - сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Школьники Бурятии соревновались в рекламе ЗОЖ
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