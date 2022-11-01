В Монголии построен участок дороги, соединяющей Россию и КНР

Эта часть международной автомагистрали АН4, протянувшейся от Новосибирска до пакистанского порта Карачи



На западе Монголии, в аймаках Ховд и Баян-Улгий введён в эксплуатацию 745-километровый участок азиатской автомобильной дороги АН-4, соединяющей границы России и Китая.



- Разработка проекта ведётся поэтапно с 2012 года и в настоящее время завершается. Коридор ЦАРЭС 4а (Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) - одно из крупнейших национальных сооружений. Эта 745-километровая дорога, соединяющая Азию и Европу, финансировалась за счёт бюджета Монголии, кредита правительства Китая и гранта Азиатского банка развития, - рассказал государственный секретарь министерства развития дорог и транспорта С. Батболд.



Протяжённость нового транспортного коридора составляет более 4500 км. Он тянется от Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае, через монгольские аймаки Ховд и Баян-Улгий до Новосибирска в России.



В рамках проекта сооружено 33 железобетонных моста длиной от 30 до 201 метра, общей длиной 1885 метров; установлено 1300 метров защитного сетчатого ограждения для защиты от камнепадов в каньонах и 1400 метров бетонных стен для предотвращения обвалов. Кроме этого, на перевале Бураат на дорогу было нанесено покрытие для предотвращения скольжения по снегу, а также использованы технологии для защиты дороги от морозов. Об этом сообщает монгольское новостное агентство «МАСС».

