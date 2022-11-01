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Представительница Бурятии стала I вице-мисс «Азия Сибирь-2022»

Представительница Бурятии стала I вице-мисс «Азия Сибирь-2022»
Общество, 
Алима Готовын представляла сойотскую культуру

Солистка эвенкийского молодёжного ансамбля «Гулувун», представительница Окинского района Бурятии Алима Готовын стала I вице-мисс «Азия Сибирь-2022». На межнациональном конкурсе красоты и талантов она представляла сойотскую культуру.

Конкурс проходил в Красноярске, финал состоялся 29 октября в Доме дружбы. За корону самой красивой азиатки боролись 50 красавиц, в финал вышли 12 девушек.

Первое место и звание «Мисс Азия Сибирь-2022» завоевала Сай-Дажи Найдан, представительница тувинской культуры. Титул II вице-мисс Азия Сибирь 2022 достался Гуле Годжаевой (азербайджанская культура).

Алима Готовын выпускница колледжа искусств имени Чайковского. С первого курса она вошла в состав ансамбля «Гулувун». Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году она завоевала спецприз «Звёздочка фестиваля» на фестивале «Кочевье Севера» в Москве. 
конкурс красоты

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