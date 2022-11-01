Церемония состоится на следующей неделе
7 ноября в столице Забайкальского края состоится торжественное открытие стелы «Чита – город трудовой доблести». Монумент установлен на перекрёстке улиц Ленина и Полины Осипенко.
Стела представляет собой 14-метровое сооружение из красного гранита, которое покрывают бронзовые пластины с изображением героев и тружеников Великой Отечественной войны из Забайкалья. С фронтальной стороны установлен бронзовый герб Забайкальского края, с тыльной стороны стелы — текст указа президента о присвоении Чите почётного звания.
Как сообщает пресс-служба администрации Читы, почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Чите 10 сентября 2021 года. Забайкальская столица стала первым городом Дальнего Востока, выступившим с идеей присвоения этого звания. Сбор подписей в поддержку инициативы проходил весной и летом прошлого года. В поддержку начинания высказались почти 250 тысяч человек.
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В Забайкалье откроют стелу «Чита – город трудовой доблести»
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