В Забайкалье откроют стелу «Чита – город трудовой доблести»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Церемония состоится на следующей неделе



7 ноября в столице Забайкальского края состоится торжественное открытие стелы «Чита – город трудовой доблести». Монумент установлен на перекрёстке улиц Ленина и Полины Осипенко.



Стела представляет собой 14-метровое сооружение из красного гранита, которое покрывают бронзовые пластины с изображением героев и тружеников Великой Отечественной войны из Забайкалья. С фронтальной стороны установлен бронзовый герб Забайкальского края, с тыльной стороны стелы — текст указа президента о присвоении Чите почётного звания.



Как сообщает пресс-служба администрации Читы, почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Чите 10 сентября 2021 года. Забайкальская столица стала первым городом Дальнего Востока, выступившим с идеей присвоения этого звания. Сбор подписей в поддержку инициативы проходил весной и летом прошлого года. В поддержку начинания высказались почти 250 тысяч человек.



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