01 ноября

31 октября

Популярное

В ДФО высадили почти пять миллионов саженцев

В ДФО высадили почти пять миллионов саженцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чаще всего сажают сосны и кедры

С начала года около пяти миллионов саженцев высажено на территории Дальневосточного федерального округа.

- В текущем году акцию «Сохраним лес» поддержали все субъекты Дальневосточного федерального округа. Всего проведено 117 мероприятий по посадке на площади 1900 га, высажено около 4,9 млн саженцев. Основные породы деревьев – это сосна, кедр, ясень, берёза, - сообщили в департаменте лесного хозяйства по ДФО.

Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Отмечается, что показатель по посадкам прошлого года удалось превысить благодаря активному участию организаций и населения, в том числе юных лесничих.


озеленение саженцы деревьев

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучшие гимнастки посоревновались в Бурятии
Лучшие гимнастки посоревновались в Бурятии
Общество, 01.11.2022
По итогам чемпионата сильнейшие вошли в состав сборной республики
Житель Бурятии, которого заставили уволиться, восстановился на работе по суду
Житель Бурятии, которого заставили уволиться, восстановился на работе по суду
Общество, 01.11.2022
Суд отменил приказ о расторжении трудового договора
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Общество, 01.11.2022
За прошедшие сутки от этой болезни никто не умер
В мэрии Улан-Удэ обсудили проблему с бродячими собаками
В мэрии Улан-Удэ обсудили проблему с бродячими собаками
Общество, 01.11.2022
В городе усилят контроль на городских объектах
Бурятия примет фестиваль индийского танца
Бурятия примет фестиваль индийского танца
Общество, 01.11.2022
Ансамбли республики покажут свои лучшие номера
Жителям Иркутска покажут праздничный концерт «Мы вместе»
Жителям Иркутска покажут праздничный концерт «Мы вместе»
Общество, 01.11.2022
Он состоится в День народного единства
Ноябрь в Бурятии начнётся ветреной погоды
Ноябрь в Бурятии начнётся ветреной погоды
Общество, 01.11.2022
В Улан-Удэ днём около 0 градусов
Жителей Улан-Удэ в честь Дня единства угостят пловом
Жителей Улан-Удэ в честь Дня единства угостят пловом
Общество, 31.10.2022
В парке столиц Бурятии состоится праздничная программа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^