Чаще всего сажают сосны и кедры
С начала года около пяти миллионов саженцев высажено на территории Дальневосточного федерального округа.
- В текущем году акцию «Сохраним лес» поддержали все субъекты Дальневосточного федерального округа. Всего проведено 117 мероприятий по посадке на площади 1900 га, высажено около 4,9 млн саженцев. Основные породы деревьев – это сосна, кедр, ясень, берёза, - сообщили в департаменте лесного хозяйства по ДФО.
Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Отмечается, что показатель по посадкам прошлого года удалось превысить благодаря активному участию организаций и населения, в том числе юных лесничих.
В ДФО высадили почти пять миллионов саженцев
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