В ДФО высадили почти пять миллионов саженцев

Чаще всего сажают сосны и кедры



С начала года около пяти миллионов саженцев высажено на территории Дальневосточного федерального округа.



- В текущем году акцию «Сохраним лес» поддержали все субъекты Дальневосточного федерального округа. Всего проведено 117 мероприятий по посадке на площади 1900 га, высажено около 4,9 млн саженцев. Основные породы деревьев – это сосна, кедр, ясень, берёза, - сообщили в департаменте лесного хозяйства по ДФО.



Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Отмечается, что показатель по посадкам прошлого года удалось превысить благодаря активному участию организаций и населения, в том числе юных лесничих.





