В Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным

Виктор Вампилов был ветераном боевых действий



Сегодня, 1 ноября, в Селенгинском районе Бурятии прощаются с Вампиловым Виктором Баировичем, погибшим при исполнении служебного долга в ходе спецоперации. Ему было 39 лет.



Виктор Баирович родился 7 декабря 1982 года в селе Нур-Тухум в многодетной семье третьим ребёнком. После окончания Убур-Дзокойской средней школы в 1998 году ушёл служить в армию



Участвовал в обеспечении правопорядка в общественной безопасности в Республике Чечня. Получил статус ветерана боевых действий. Был награждён медалью «Участник боевых действий на Северном Кавказе».



После службы вернулся домой, где работал в своём родном селе, помогал родителям.



Попал под частичную мобилизацию.



- Виктор был добрым, жизнерадостным, отзывчивым сыном, братом, товарищем и надёжным другом , всегда помогал людям. Селенгинцы скорбят вместе с родными и близкими, - сообщает «Селенга-инфо».



У Виктора Вампилова остались жена и двое детей.



