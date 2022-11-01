Виктор Вампилов был ветераном боевых действий
Сегодня, 1 ноября, в Селенгинском районе Бурятии прощаются с Вампиловым Виктором Баировичем, погибшим при исполнении служебного долга в ходе спецоперации. Ему было 39 лет.
Виктор Баирович родился 7 декабря 1982 года в селе Нур-Тухум в многодетной семье третьим ребёнком. После окончания Убур-Дзокойской средней школы в 1998 году ушёл служить в армию
Участвовал в обеспечении правопорядка в общественной безопасности в Республике Чечня. Получил статус ветерана боевых действий. Был награждён медалью «Участник боевых действий на Северном Кавказе».
После службы вернулся домой, где работал в своём родном селе, помогал родителям.
Попал под частичную мобилизацию.
- Виктор был добрым, жизнерадостным, отзывчивым сыном, братом, товарищем и надёжным другом , всегда помогал людям. Селенгинцы скорбят вместе с родными и близкими, - сообщает «Селенга-инфо».
У Виктора Вампилова остались жена и двое детей.
В Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным
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