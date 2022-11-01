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В Бурятии открыли горячую линию по конфликтам в школе

В Бурятии открыли горячую линию по конфликтам в школе
Общество,  Фото:pixabay.com
Ждут звонков от детей, родителей и учителей

Министерство образования и науки Бурятии сообщило о начале работы горячей линии 8-800-222-34-17. По этому телефону можно обратиться по вопросам урегулирования конфликтов в школе, медиации и примирения в образовательных организациях.

Горячая линия организована на базе федерального Центра защиты прав и интересов детей, чтобы помогать в урегулировании споров, разногласий и конфликтных ситуаций в образовательных организациях.

Звонить могут дети и подростки, их родители или законные представители. Обращений ждут от некоммерческих организации, реализующих восстановительные и медиативные подходы, от педагогов и специалистов служб медиации и (или) примирения, руководителей образовательных организаций, а также чиновников, осуществляющих управление в сфере образования.

Консультацию по вопросам, связанным с разногласиями и спорами в образовательных организациях,  можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (по московскому времени, +5 часов по времени Бурятии) по телефону: 8-800-222-34-17.

Горячая линия включает возможность получения онлайн-консультации через форму обращения на специализированной странице официального сайта Центра.

1 ноября в Бурятии на общереспубликанском родительском собрании обсуждают проблему травли (буллинга) детей и подростков в школе. 

С 21 октября по 7 ноября проводится региональный конкурс мультфильмов на тему «Профилактика школьного буллинга в Республике Бурятия».
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