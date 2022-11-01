01 ноября

31 октября

Популярное

Участники из Бурятии завоевали семь медалей национального чемпионата «Абилимпикс»

Участники из Бурятии завоевали семь медалей национального чемпионата «Абилимпикс»
Общество,  Фото:government.ru

У них два «золота», «серебро» и четыре «бронзы»

31 октября в Москве состоялась торжественная церемония закрытия Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Его организовала президентская платформа «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Образование». 

Конкурсантов поздравила зампред правительства России Татьяна Голикова:

- «Абилимпикс-2022» – это 1100 участников, 78 субъектов страны, 40 компетенций. И важно, что сейчас эти компетенции выбираются так, чтобы они были востребованы будущими работодателями. Среди новых компетенций – звукорежиссура, сити-фермерство, быстрое прототипирование. И это всё выбираете вы! 

Участники из Республики Бурятия с триумфом возвращаются в Улан-Удэ, сообщает минобрнауки республики. Они показали высокое мастерство и завоевали семь медалей разного достоинства:

Золотую медаль в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» среди специалистов получил Дмитрий Мешков из центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Бурятии.

Золотую медаль в компетенции «Бисероплетение» среди специалистов – Александра Дугарова из общественной организации молодых инвалидов «Гэрэл».

Серебряная медаль в компетенции «Социальная работа» среди студентов – Александра Рубба, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова.

Бронзовая медаль в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» - Аюр Дымбылов, Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.

Бронзовая медаль в компетенции «Столярное дело» - Дмитрий Решетов, специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 2.

Бронзовая медаль в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» среди специалистов – Алдар Доржиев, Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.

Бронзовая медаль в компетенции «Малярное дело» среди специалистов – Максим Колесников, Улан-Удэнский домостроительный комбинат.

В министерстве отметили, что в дополнительных компетенциях подготовительного этапа Национального чемпионата двое участников из Улан-Удэ заняли первые места:

Золотая медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование» среди школьников – Максим И., средняя общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации детей-инвалидов;

 Золотая медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование» среди школьников – Алтынай Т., средняя общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации детей-инвалидов.

- Подводя итоги участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс», в копилке нашей команды девять медалей - все участники нашей команды возвращаются с победой, - поделилась призёр Александра Рубба. - Сам чемпионат произвел на меня большое впечатление, я горда, что участвовала в таком масштабном конкурсе, а также горда нашей командой.

Победителями в командном зачёте стали: третье место – Московская область, второе место – Республика Татарстан, первое место – город Москва.

Инвалиды конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии открыли горячую линию по конфликтам в школе
В Бурятии открыли горячую линию по конфликтам в школе
Общество, 01.11.2022
Ждут звонков от детей, родителей и учителей
Представительница Бурятии стала I вице-мисс «Азия Сибирь-2022»
Представительница Бурятии стала I вице-мисс «Азия Сибирь-2022»
Общество, 01.11.2022
Алима Готовын представляла сойотскую культуру
В Улан-Удэ у Гостиных рядов появилось «Дерево жизни»
В Улан-Удэ у Гостиных рядов появилось «Дерево жизни»
Общество, 01.11.2022
Скульптуру поставили в честь столетия образования Бурят-Монгольской АССР
Леонид Синегрибов получил медаль от Следственного комитета России
Леонид Синегрибов получил медаль от Следственного комитета России
Общество, 01.11.2022
Бурятский общественник, писатель Леонид Кириллович Синегрибов возглавляет Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей
В ДФО высадили почти пять миллионов саженцев
В ДФО высадили почти пять миллионов саженцев
Общество, 01.11.2022
Чаще всего сажают сосны и кедры
В Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным
В Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным
Общество, 01.11.2022
Виктор Вампилов был ветераном боевых действий
Лучшие гимнастки посоревновались в Бурятии
Лучшие гимнастки посоревновались в Бурятии
Общество, 01.11.2022
По итогам чемпионата сильнейшие вошли в состав сборной республики
Житель Бурятии, которого заставили уволиться, восстановился на работе по суду
Житель Бурятии, которого заставили уволиться, восстановился на работе по суду
Общество, 01.11.2022
Суд отменил приказ о расторжении трудового договора
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Общество, 01.11.2022
За прошедшие сутки от этой болезни никто не умер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^