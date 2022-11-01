Участники из Бурятии завоевали семь медалей национального чемпионата «Абилимпикс»

У них два «золота», «серебро» и четыре «бронзы»

31 октября в Москве состоялась торжественная церемония закрытия Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» . Его организовала президентская платформа «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Образование».

Конкурсантов поздравила зампред правительства России Татьяна Голикова:

- «Абилимпикс-2022» – это 1100 участников, 78 субъектов страны, 40 компетенций. И важно, что сейчас эти компетенции выбираются так, чтобы они были востребованы будущими работодателями. Среди новых компетенций – звукорежиссура, сити-фермерство, быстрое прототипирование. И это всё выбираете вы!



Участники из Республики Бурятия с триумфом возвращаются в Улан-Удэ, сообщает минобрнауки республики. Они показали высокое мастерство и завоевали семь медалей разного достоинства:

Золотую медаль в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» среди специалистов получил Дмитрий Мешков из центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Бурятии.

Золотую медаль в компетенции «Бисероплетение» среди специалистов – Александра Дугарова из общественной организации молодых инвалидов «Гэрэл».

Серебряная медаль в компетенции «Социальная работа» среди студентов – Александра Рубба, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова.

Бронзовая медаль в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» - Аюр Дымбылов, Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.

Бронзовая медаль в компетенции «Столярное дело» - Дмитрий Решетов, специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 2.

Бронзовая медаль в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» среди специалистов – Алдар Доржиев, Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.

Бронзовая медаль в компетенции «Малярное дело» среди специалистов – Максим Колесников, Улан-Удэнский домостроительный комбинат.

В министерстве отметили, что в дополнительных компетенциях подготовительного этапа Национального чемпионата двое участников из Улан-Удэ заняли первые места:

Золотая медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование» среди школьников – Максим И., средняя общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации детей-инвалидов;

Золотая медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование» среди школьников – Алтынай Т., средняя общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации детей-инвалидов.

- Подводя итоги участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс», в копилке нашей команды девять медалей - все участники нашей команды возвращаются с победой, - поделилась призёр Александра Рубба. - Сам чемпионат произвел на меня большое впечатление, я горда, что участвовала в таком масштабном конкурсе, а также горда нашей командой.

Победителями в командном зачёте стали: третье место – Московская область, второе место – Республика Татарстан, первое место – город Москва.

