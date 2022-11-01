Лучшие гимнастки посоревновались в Бурятии

По итогам чемпионата сильнейшие вошли в состав сборной республики



На прошлой неделе прошёл чемпионат и первенство Республики Бурятия по художественной гимнастике. Он выявил сильнейших гимнасток в индивидуальной и групповой программах, которые попали в состав сборной команды республики.



Виктория Патрахина завоевала золотую медаль соревнований в программе мастеров спорта России.



- По итогам чемпионата и первенства Анастасия Гусева представит республику на всероссийских соревнованиях «Надежды России», которые пройдут в Сочи с 3 по 10 ноября. Анастасия - победительница первенства ДФО, также она является участницей международных спортивных игр «Дети Азии» - рассказали в минспорта Бурятии.



Показать себя и проверить свои силы на ковер регионального центра единоборств «Патриот» вышли около 200 спортсменок.

