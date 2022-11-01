По итогам чемпионата сильнейшие вошли в состав сборной республики
На прошлой неделе прошёл чемпионат и первенство Республики Бурятия по художественной гимнастике. Он выявил сильнейших гимнасток в индивидуальной и групповой программах, которые попали в состав сборной команды республики.
Виктория Патрахина завоевала золотую медаль соревнований в программе мастеров спорта России.
- По итогам чемпионата и первенства Анастасия Гусева представит республику на всероссийских соревнованиях «Надежды России», которые пройдут в Сочи с 3 по 10 ноября. Анастасия - победительница первенства ДФО, также она является участницей международных спортивных игр «Дети Азии» - рассказали в минспорта Бурятии.
Показать себя и проверить свои силы на ковер регионального центра единоборств «Патриот» вышли около 200 спортсменок.
Лучшие гимнастки посоревновались в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Открытки придумали и нарисовали дети
По итогам чемпионата сильнейшие вошли в состав сборной республики
Суд отменил приказ о расторжении трудового договора
Он будет возить пассажиров с 1 ноября 2022
«Точка поставлена», - сказал президент
За прошедшие сутки от этой болезни никто не умер
Из бюджета города ушло 700 тысяч
На это потратят 700 млн рублей
Это можно сделать очно и заочно
В городе усилят контроль на городских объектах
В дело вмешалась прокуратура
Ансамбли республики покажут свои лучшие номера
Он состоится в День народного единства
В Улан-Удэ днём около 0 градусов
Общество, 31.10.2022
В парке столиц Бурятии состоится праздничная программа