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Лучшие гимнастки посоревновались в Бурятии

Лучшие гимнастки посоревновались в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
По итогам чемпионата сильнейшие вошли в состав сборной республики

На прошлой неделе прошёл чемпионат и первенство Республики Бурятия по художественной гимнастике. Он выявил сильнейших гимнасток в индивидуальной и групповой программах, которые попали в состав сборной команды республики.

Виктория Патрахина завоевала золотую медаль соревнований в программе мастеров спорта России.

- По итогам чемпионата и первенства Анастасия Гусева представит республику на всероссийских соревнованиях «Надежды России», которые пройдут в Сочи с 3 по 10 ноября. Анастасия - победительница первенства ДФО, также она является участницей международных спортивных игр «Дети Азии» - рассказали в минспорта Бурятии.

Показать себя и проверить свои силы на ковер регионального центра единоборств «Патриот» вышли около 200 спортсменок.
спорт художественная гимнастика чемпионат Бурятии

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