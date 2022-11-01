01 ноября

31 октября

Популярное

Житель Бурятии, которого заставили уволиться, восстановился на работе по суду

Житель Бурятии, которого заставили уволиться, восстановился на работе по суду
Общество,  Фото:pixabay.com
Суд отменил приказ о расторжении трудового договора

Жителя Мухоршибирского района Бурятии незаконно уволили с работы. Для восстановления своих прав он обратился в суд с иском о восстановлении в должности. Также он просил взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и денежную компенсацию морального вреда.

Как выяснилось, руководство предприятия предложило работнику уволиться, когда же он не согласился, начало давить на него. При этом фактического сокращения его должности не было. Так что произошедшее мужчина счёт незаконным.

- Суд установил, что сельчанина уволили с нарушением требований п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ, в связи с чем, приказ о расторжении трудового договора с работником признал незаконным и подлежащим отмене. Решением Мухоршибирского районного суда приказ о прекращении (расторжении) трудового договора между С. и работодателем признан незаконным и отменен, С. восстановлен на работе, - сообщили в пресс-службе суда.

Решение вступило в законную силу.
работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучшие гимнастки посоревновались в Бурятии
Лучшие гимнастки посоревновались в Бурятии
Общество, 01.11.2022
По итогам чемпионата сильнейшие вошли в состав сборной республики
Житель Бурятии, которого заставили уволиться, восстановился на работе по суду
Житель Бурятии, которого заставили уволиться, восстановился на работе по суду
Общество, 01.11.2022
Суд отменил приказ о расторжении трудового договора
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Общество, 01.11.2022
За прошедшие сутки от этой болезни никто не умер
В мэрии Улан-Удэ обсудили проблему с бродячими собаками
В мэрии Улан-Удэ обсудили проблему с бродячими собаками
Общество, 01.11.2022
В городе усилят контроль на городских объектах
Бурятия примет фестиваль индийского танца
Бурятия примет фестиваль индийского танца
Общество, 01.11.2022
Ансамбли республики покажут свои лучшие номера
Жителям Иркутска покажут праздничный концерт «Мы вместе»
Жителям Иркутска покажут праздничный концерт «Мы вместе»
Общество, 01.11.2022
Он состоится в День народного единства
Ноябрь в Бурятии начнётся ветреной погоды
Ноябрь в Бурятии начнётся ветреной погоды
Общество, 01.11.2022
В Улан-Удэ днём около 0 градусов
Жителей Улан-Удэ в честь Дня единства угостят пловом
Жителей Улан-Удэ в честь Дня единства угостят пловом
Общество, 31.10.2022
В парке столиц Бурятии состоится праздничная программа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^