Суд отменил приказ о расторжении трудового договора
Жителя Мухоршибирского района Бурятии незаконно уволили с работы. Для восстановления своих прав он обратился в суд с иском о восстановлении в должности. Также он просил взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и денежную компенсацию морального вреда.
Как выяснилось, руководство предприятия предложило работнику уволиться, когда же он не согласился, начало давить на него. При этом фактического сокращения его должности не было. Так что произошедшее мужчина счёт незаконным.
- Суд установил, что сельчанина уволили с нарушением требований п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ, в связи с чем, приказ о расторжении трудового договора с работником признал незаконным и подлежащим отмене. Решением Мухоршибирского районного суда приказ о прекращении (расторжении) трудового договора между С. и работодателем признан незаконным и отменен, С. восстановлен на работе, - сообщили в пресс-службе суда.
Решение вступило в законную силу.
Житель Бурятии, которого заставили уволиться, восстановился на работе по суду
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