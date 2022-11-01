Спортсмен посетил Тарбагатайский район
В Тарбагатайском районе Бурятии побывал ультрамарафонец Руслан Шакин из Удмуртии. Спортсмен бежит вокруг света: он планирует преодолеть дистанцию, равную длине экватора – 40075 км, посетив 6 континентов.
За плечами марафонца более 36000 км. Он побывал в Японии, Австралии, Африке, Южной и Северной Америке, Новой Зеландии и Европе. Ему осталось пробежать менее 4000 км, сообщает «Тарбагатай-инфо.24/7».
- Бегу соло с детской спортивной коляской, в которой вся моя экипировка и снаряжение. Зачем? Основная причина – продолжение дела Ивана Фёдоровича Крузенштерна, только по суше, и постановка мирового рекорда пробега вокруг света (длина экватора) без машины сопровождения. Сейчас я бегу заключительную стадию моего пробега вокруг света: от нулевого километра на Красной площади в Москве до мыса Соя на острове Хоккайдо в Японии. Это последняя и, теперь уже я знаю точно, самая сложная стадия моего кругосветного бегопутешествия, - рассказал спортсмен.
Маршрут ультрамарафонца, бегущего 40000 км, прошёл через Бурятию
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