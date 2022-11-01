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В районе Бурятии поощрили школьников, спасших односельчан от пожара

В районе Бурятии поощрили школьников, спасших односельчан от пожара
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Бичурского района
Юным героям вручили памятные подарки и благодарственные письма

31 октября в Бичурском районе Бурятии глава администрации Василий Смолин вручил благодарственные письма и памятные подарки двум подросткам, предотвратившим пожар в селе Слобода.

Ночью 6 октября поступило сообщение о возгорании в жилой квартире двухквартирного дома по улице Бянкина в селе Слобода. Возгорание увидели проходящие мимо ученики 7 и 8 класса Посельской средней общеобразовательной школы Кирилл Д. и Анатолий К., которые вызвали пожарных и разбудили спящих жильцов квартиры. К месту пожара сбежались жители соседних домов и начали тушить возгорание водой. Пожарные ликвидировали оставшиеся очаги за 16 минут.

Причина пожара – неосторожное обращение с огнём. В результате пожара огнём повреждены стена и крыша веранды, а также крыша дома на общей площади 17 квадратных метров. Вторая квартира не повреждена, на пожаре никто не пострадал.

Кроме этого, благодарственными письмами районной администрации и администрации сельского поселения «Посельское» отмечены родители подростков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.
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