Ребята получат памятные медали «За проявленное мужество»
Торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, пройдёт 3 ноября в Совете Федерации. В этом году памятной медалью «За проявленное мужество» отметят четырёх забайкальцев. Для награждения в Совет Федерации приглашены двое ребят из Шилкинского района: Сергей К. (Казаново) и Ярослав Т. (Первомайский). Остальным юным героям медали вручат в регионе. Их получат Карина М. (Борзя) и Владислав Д. (Чита).
- Чествование детей и подростков традиционно проводится в преддверии Дня народного единства. В Совет Федерации приглашаются юные герои из разных уголков нашей страны. В этом году четверо наших юных забайкальцев представлены к поощрению. В жизни бывают разные ситуации. Эти ребята спасли утопающих на воде, проявили отвагу и мужество при спасении детей на пожаре. В условиях, сопряжённых с риском для жизни, не допустив паники, проявили бесстрашие, самообладание, самоотверженность. Благодаря их решительным действиям удалось сохранить жизнь и здоровье людей, — рассказал сенатор РФ Баир Жамсуев.
В 2022 году в Совет Федерации поступили представления на юных героев от сенаторов РФ из 51 региона России, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме награждения героев, в период пребывания в Москве для этих ребят и их сопровождающих организуется обширная культурная программа. В церемонии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, сенаторы РФ, Герои России.
Посмотреть церемонию награждения в Совете Федерации можно в прямой трансляции на одном из телеканалов и в социальных сетях, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Совете Федерации наградят детей-героев из Забайкалья
Общество, Фото:
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