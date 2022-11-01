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Студенты Бурятии посоревнуются в спортивном ориентировании

Студенты Бурятии посоревнуются в спортивном ориентировании
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Турнир пройдёт на стадионе БГУ

2 ноября в Улан-Удэ стартуют традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Open Student 2022» в дисциплине «кросс-выбор». Турнир пройдёт на территории спортивного комплекса Бурятского государственного университета «Спартак».

К участию допускаются команды факультетов БГУ, студентов других вузов, ссузов и спортивных клубов республики, отдельные спортсмены. В команде должно быть 5 человек: 3 юноши и 2 девушки.

Программа соревнований

12:00-12:45 – Регистрация участников на месте старта;
12:45 – Открытие;
13:00 – Лично-командные соревнования на дистанции по выбору.

Команды, занявшие первое, второе и третье призовые места, награждаются дипломами соответствующих степеней и призами. Победители в личном зачёте награждаются грамотами и сувенирами, говорится в положении о соревнованиях.

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Бурятия спортивное ориентирование спорт Улан-Удэ вузы соревнования

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