Студенты Бурятии посоревнуются в спортивном ориентировании

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Турнир пройдёт на стадионе БГУ



2 ноября в Улан-Удэ стартуют традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Open Student 2022» в дисциплине «кросс-выбор». Турнир пройдёт на территории спортивного комплекса Бурятского государственного университета «Спартак».



К участию допускаются команды факультетов БГУ, студентов других вузов, ссузов и спортивных клубов республики, отдельные спортсмены. В команде должно быть 5 человек: 3 юноши и 2 девушки.



Программа соревнований



12:00-12:45 – Регистрация участников на месте старта;

12:45 – Открытие;

13:00 – Лично-командные соревнования на дистанции по выбору.



Команды, занявшие первое, второе и третье призовые места, награждаются дипломами соответствующих степеней и призами. Победители в личном зачёте награждаются грамотами и сувенирами, говорится в положении о соревнованиях.



Возрастное ограничение 0+

