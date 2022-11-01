Участники посоревнуются в чтении произведений поэтов республики на языке оригинала
В Улан-Удэ с 7 по 8 декабря пройдёт XI межрегиональный конкурс чтецов «Четыре неба». Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения народного поэта Бурятии Н.Г. Дамдинова 7-8 декабря 2022 года. Конкурс проведут в концертном зале колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба учреждения.
Принять участие могут дети и взрослые от 5 лет до 23 лет и старше. Участники будут соревноваться в следующих номинациях: индивидуальное исполнение и коллективное исполнение.
Конкурсанты должны исполнить произведения поэтов Бурятии на языке оригинала. Допускается исполнение произведений поэтов Бурятии, изданных в литературном переводе. То есть исполнение может быть как на бурятском, так и на русском языках.
Заявка на участие в конкурсе принимается до 1 декабря на электронную почту: [email protected] Обязательную регистрацию в электронном виде на межрегиональный конкурс чтецов можно пройти на официальном сайте колледжа искусств. Здесь же можно найти положение о конкурсе.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии начался приём заявок на межрегиональный конкурс «Четыре неба»
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