В Бурятии труженик тыла отметил две знаменательные даты

Помимо 90-летнего юбилея, именинник отпразднует с супругой 65 лет совместной жизни
В Хоринском районе Бурятии 90-летие отметил участник трудового фронта, ветеран труда Иннокентий Александрович Кобелев.
- Родился я в далёком Тункинском районе, в селе Ахалик в многодетной, крестьянской семье. Когда началась Великая Отечественная война мне было всего 9 лет. Вместе с сестрой Ариной стали помогать матери, работать в колхозе. Мне приходилось пасти колхозных свиней, а когда подрос и научился управлять лошадьми, пахал колхозные поля, сеял и убирал хлеб, косил и заготавливал сено, убирал картофель, - рассказывает ветеран.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, после войны Иннокентий Кобелев поступил в ФЗУ, успешно его закончил и получил специальность «строителя-плотника». Два года работал в Иркутске, затем был призван в ряды Советской Армии. Отслужив 3,5 года, с 1955 года продолжил свой трудовой путь в Хоринском районе в Хандагайском леспромхозе. Работал на лесозаготовках, а когда выучился на шофёра, возил лес на лесовозах до выхода на пенсию.
Юбиляр имеет много наград за свой многолетний и добросовестный труд. Иннокентий Александрович даже после выхода на заслуженный отдых продолжал работать сторожем на ферме, в конторе, в ОРСе.
- В таёжном посёлке Хандагае, в 1957 году я встретил свою большую любовь. С супругой Любовью Яковлевной родили и воспитали пятерых детей, которые также, как и родители достойно трудятся в разных уголках нашей страны. И сегодня мы окружены заботой и любовью 12 внуков, 14 правнуков. В это году мы отметим 65 лет совместной жизни! - с гордостью говорит юбиляр.
В день юбилея Иннокентию Александровичу вручены сертификат на единовременную выплату в размере 5000 рублей и персональные поздравления от президента России, глав Бурятии и Хоринского района, совета депутатов, совета ветеранов, главы МО СП «Кульское», ветеранской организации поселения.
- Уважаемые Иннокентий Александрович и Любовь Яковлевна! Крепкого здоровья вам и много светлых и радостных лет в кругу большой и дружной семьи! - пожелали юбиляру и его семье земляки, жители Хоринского района.
В Бурятии труженик тыла отметил две знаменательные даты
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Животное стояло в воде при 10 градусах мороза
Помимо 90-летнего юбилея, именинник отпразднует с супругой 65 лет совместной жизни
В республике рассказали, сколько человек будет призвано в рамках осеннего призыва
Ребята получат памятные медали «За проявленное мужество»
Эта часть международной автомагистрали АН4, протянувшейся от Новосибирска до пакистанского порта Карачи
Праздничные мероприятия пройдут со 2 по 8 ноября
Юным героям вручили памятные подарки и благодарственные письма
Сборная республики выиграла 1 серебряную и 2 бронзовые награды в Красноярске
Заливка катков начинается в ноябре
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия «Живи, святая дата»
Руководство дома-интерната поблагодарило за помощь
Закрылись переправы через Селенгу и Чикой
У них два «золота», «серебро» и четыре «бронзы»
Ждут звонков от детей, родителей и учителей
Еду ввозили граждане Монголии и России