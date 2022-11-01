В Бурятии труженик тыла отметил две знаменательные даты

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Помимо 90-летнего юбилея, именинник отпразднует с супругой 65 лет совместной жизни



В Хоринском районе Бурятии 90-летие отметил участник трудового фронта, ветеран труда Иннокентий Александрович Кобелев.



- Родился я в далёком Тункинском районе, в селе Ахалик в многодетной, крестьянской семье. Когда началась Великая Отечественная война мне было всего 9 лет. Вместе с сестрой Ариной стали помогать матери, работать в колхозе. Мне приходилось пасти колхозных свиней, а когда подрос и научился управлять лошадьми, пахал колхозные поля, сеял и убирал хлеб, косил и заготавливал сено, убирал картофель, - рассказывает ветеран.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, после войны Иннокентий Кобелев поступил в ФЗУ, успешно его закончил и получил специальность «строителя-плотника». Два года работал в Иркутске, затем был призван в ряды Советской Армии. Отслужив 3,5 года, с 1955 года продолжил свой трудовой путь в Хоринском районе в Хандагайском леспромхозе. Работал на лесозаготовках, а когда выучился на шофёра, возил лес на лесовозах до выхода на пенсию.



Юбиляр имеет много наград за свой многолетний и добросовестный труд. Иннокентий Александрович даже после выхода на заслуженный отдых продолжал работать сторожем на ферме, в конторе, в ОРСе.



- В таёжном посёлке Хандагае, в 1957 году я встретил свою большую любовь. С супругой Любовью Яковлевной родили и воспитали пятерых детей, которые также, как и родители достойно трудятся в разных уголках нашей страны. И сегодня мы окружены заботой и любовью 12 внуков, 14 правнуков. В это году мы отметим 65 лет совместной жизни! - с гордостью говорит юбиляр.



В день юбилея Иннокентию Александровичу вручены сертификат на единовременную выплату в размере 5000 рублей и персональные поздравления от президента России, глав Бурятии и Хоринского района, совета депутатов, совета ветеранов, главы МО СП «Кульское», ветеранской организации поселения.



- Уважаемые Иннокентий Александрович и Любовь Яковлевна! Крепкого здоровья вам и много светлых и радостных лет в кругу большой и дружной семьи! - пожелали юбиляру и его семье земляки, жители Хоринского района.



