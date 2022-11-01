В мэрии Улан-Удэ обсудили проблему с бродячими собаками

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В городе усилят контроль на городских объектах



В Улан-Удэ в ноябре после конкурсных процедур будут определены подрядные организации для отлова безнадзорных собак в 2023 году. На проведение мероприятий в отношении животных без владельцев на следующий год запланировано более 33 миллионов рублей.



Эти и другие вопросы по профилактике нападений животных без владельцев обсудили в городской администрации под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. В мероприятии приняли участие представители комитетов городского хозяйства, по социальной и молодёжной политике, образования, районных администраций, подрядчики и другие.



С наступлением холодов безнадзорных животных в Улан-Удэ становится больше из-за ряда причин: дачники оставляют своих питомцев, собаки мигрируют из леса, соседних районов и т.д. При этом для выживания они сбиваются в стаи и представляют опасность для людей.



В связи с этим мэр Улан-Удэ поручил усилить контроль на городских объектах.

– Попрошу разобраться с каждым объектом, чтобы там точно не было собак. Будь то школа, детский сад, лыжная база, строящийся объект, чтобы нести всю полноту ответственности за свои территории. Все школы и детские садики должны быть ограждены по периметру 100 процентов, – указал Игорь Шутенков.



Всего с начала года в Улан-Удэ отловлено 5265 особей. Это на 1100 больше, чем в прошлом году. Больше всего собак поймали в Октябрьском районе – 2201. Проведено 52 межведомственных рейда с участием полицейских, ветеринаров, представителей администрации Улан-Удэ.



- Масштабные рейды в микрорайонах в разы увеличивают количество зарегистрированных и вакцинированных собак. К началу сентября были усилены мероприятия по отработке путей следования учащихся к учебным заведениям, выявлению и пресечению возможных мест скопления безнадзорных животных, – доложил заместитель мэра - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



В отношении нарушителей составлено 330 протоколов по ст. 47.1 (нарушение правил выгула) на сумму 842513 рублей, в прошлом году – 179. Также 432 протокола по ст. 47.2 (отсутствие регистрации) на сумму 867013 рублей, в прошлом году – 195. Кроме того, составлено 111 протоколов по ст. 51 (нападение домашнего животного) на сумму 267000 рублей, в прошлом году – 60.



Идёт работа и в образовательных учреждениях. Проводятся инструктажи в общеобразовательных учреждениях, распространяются наглядные пособия и памятки среди преподавательского состава, обследуются территории образовательных учреждений и их ограждения, чтобы не допустить туда бродячих собак.



Создана волонтёрская группа, которая с отделением зоологии и кинологии Бурятского аграрного колледжа проводит дистанционные занятия среди учащихся средних общеобразовательных школ о правилах поведения с безнадзорными животными.



– Это не единоразовая акция. Онлайн-уроки идут по графику в течение всего года. В материал входят такие разделы: «Какую угрозу представляет бездомные собаки», «Правила поведения», «Действия при нападении». Эти уроки, когда их ведут профессионалы, действительно дают положительный эффект, – пояснила заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.



Острой проблемой становятся щенки, которых горожане выбрасывают прямо в коробках. Поэтому в целях профилактики управление ветеринарии разрабатывает мероприятия по бесплатной или льготной стерилизации домашних животных.



Налажена связь и с общественниками. ТОСы города следят за своими территориями и при наличии стай собак сигнализируют в службу отлова.



В заключение участники совещания отметили, что в главное в решении вопроса с безнадзорными животными – оперативное взаимодействие республики и города, повышение ответственности горожан за своих животных. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

