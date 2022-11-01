В Бурятии школьникам не заплатили за летнюю отработку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии в рамках подпрограммы «Развитие рынка труда» муниципальной программы «Развитие экономики» в летнее время 30 детей трудоустроены в три муниципальные школы, с ними оформлены трудовые отношения.



За отработанное рабочее время детям своевременно не была выплачена заработная плата. Задолженность выявлена в ходе прокурорской проверки.





Главе Окинского района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате на сумму 54 тысяч рублей погашена.



За несовершеннолетних уплачены необходимые взносы и налоги, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



