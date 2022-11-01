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В Улан-Удэ в 2023 году отремонтируют 25 участков улиц

Общество,  Фото:мэрия Улан-Удэ

На это потратят 700 млн рублей

Больше всего дорожникам в 2023 году придётся потрудиться в Железнодорожном районе Улан-Удэ. В нём приведут в порядок 12 улиц. В Октябрьском – девять, а в Советском районе - четыре.

В наказах мэру города улан-удэнцы называли конкретные места, где необходимо обновить дорожное полотно: это улица Борсоева, участки в микрорайонах Горького, Загорск, Таёжный. Все они включены в ремонтную кампанию 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего обновят 25 участков дорог, в частности, улицы Борсоева, Орловская, Краснодонская, Гастелло, Севастопольская и Залесная.

- Адреса улиц - все из того же списка, который мы составляли вместе с горожанами несколько лет назад, - сказал ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - Торгуем заранее, чтобы подрядчики смогли сформировать рабочий ресурс, ресурсы по технике, материалам. С первыми теплыми днями следующего года мы опять начнём ремонтную кампанию.

На ремонт дорог в 2023 году выделено, как и в 2022-м, 700 млн рублей.

В мэрии города отметили, что масштабный ремонт уже несколько лет ведётся в микрорайоне Восточный. С 2019 года отремонтированы улицы Чайковского, Моцарта, Родины, Северо-Восточная, Камова, Королёва, Столичная, Заиграевская, переулок Герцена.

Гарантийный срок на все дороги составляет пять лет. Комитет по строительству мэрии ежегодно проверяет все отремонтированные улицы на предмет устранения недочетов за счет подрядных организаций. Помогают и жители, которые сообщают чиновникам о недостатках в социальных сетях и через сервис «Активный горожанин».

Мэрия ремонт дорог

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