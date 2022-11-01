ОНФ: В Улан-Удэ отремонтированные детские площадки до сих пор опасны

Из бюджета города ушло 700 тысяч



Весной 2022 года городские власти выбрали подрядчиков, чтобы отремонтировать сломанное оборудование и следить за содержанием. Две фирмы получили 300 и 400 тысяч соответственно.

Несмотря на ремонт, площадки стали ещё более опасными для здоровья детей, заявляет отделение Общероссийского народного фронта в Бурятии.

На кадрах видео - последствия ремонта. В таком состоянии Народный фронт обнаружил детскую площадку по ул. Испытателей, 13а в Улан-Удэ.

«Возникает вопрос: а был ли ремонт вообще? И кто будет отвечать за здоровье детей, если они покалечатся на небезопасных горках и качелях?» - задают вопросы общественники.

В комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ им сообщили, что за свою работу исполнители отчитались. Качество не вызвало никаких вопросов.

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру. «Фронтовики» настаивают на проверке эффективности расходования бюджетных денег.