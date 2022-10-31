Ещё две золотые медали завоевал пловец Михаил Пушников
Пловцы Бурятии завоевали девять медалей на чемпионате и первенстве ДФО. Мастер спорта России Ксения Зубакина принесла в копилку сборной республики по плаванию семь наград. Спортсменка стала лучшей на дистанциях 200, 400, 800, 1500 метров вольным стилем, а также завоевала две серебряные медали на дистанциях 50, 100 метров вольным стилем и бронзовую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем, сообщили в минспорта Бурятии.
Обладателем двух золотых медалей на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем стал ещё один воспитанник республиканской спортивной школы плавания Михаил Пушников.
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию проходил в Южно-Сахалинске с 25 по 28 октября. Более 200 спортсменов из 9 субъектов Дальнего Востока в течение нескольких дней состязались в комплексном плавании, вольном стиле, баттерфляе, брассе и плавании на спине на дистанциях 50, 100, 200 и 1500 метров, а также в смешанной эстафете 4х50 метров.
Ксения Зубакина из Бурятии завоевала семь медалей чемпионата ДФО
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