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Жители Бурятии учатся быть приёмными родителями

Жители Бурятии учатся быть приёмными родителями
Общество,  Фото:pixabay.com
Психологи из БГУ провели семинар для будущих родителей в Кижингинском районе

Актуальной остается проблема общения между будущими родителями и приемными детьми. Для этого в рамках проекта «Мы вместе!» в Кижингинском районе семьи, желающие усыновить ребёнка, прошли обучение. Психологи-преподаватели из БГУ объяснили семьям, как безболезненно адаптировать ребенка к новым условиям.

- Этап адаптации ребёнка к новым условиях в приемной семье является самым сложным и для родителей, и для детей. Возникает немало трудностей, отсутствие знаний по их преодолению может привести к применению родителями негативных форм воздействия на ребенка, непринятию детей такими, какие они есть, что впоследствии может привести к отказу от детей. В этот период члены семьи особенно остро нуждаются в психолого-педагогической помощи и сопровождении, - рассказала заместитель декана по учебной работе социально-психологического факультета БГУ Зинаида Бутуева.

Будущим родителям рассказали, каковы особенности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей, какие существуют меры поддержки для детей-сирот

На 1 октября 2022 в республике проживает 4942 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 4600 детей воспитываются в замещающих семьях и 342 находятся в социальных центрах и детских домах. В 2022 году 374 ребенка, оставшихся без попечения родителей, обрели свои семьи, уточнили в минсоцзащиты Бурятии.
приемные семьи

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