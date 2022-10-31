Мобилизованным из Бурятии вручили обереги «толи»

Общество, Фото: из архива

Шаманская община «Тэнгэри» помолилась за военнослужащих



На днях руководители филиалов шаманского центра «Тэнгэри» в Иркутске Виталий Балтаев и Алексей Хамаев в составе делегации шаманов Прибайкалья посетили военные части Юрги (Кемеровская область) и Новосибирска. Шаманы прибыли для проведения молебна поклонения божествам «Арын 13 Ноед» (в переводе 13 северных нойонов) с просьбой защитить своих земляков из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края



Для бойцов священнослужители привезли специальные обереги - толи. Они послужат защитой для мужчин, даруя благословление и защиту от божеств высшего шаманского пантеона. Шаманы помолились за мобилизованных, обратившись к божествам с просьбой о защите.



- Также в ближайшее время планируется выезд группы шаманов в количестве 6-7 человек из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края и в зону Донбасса. Сейчас решаются транспортные вопросы, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе шаманской общины «Тэнгэри».



Обереги изготавливают при поддержке «Фонда духовности бурят Прибайкалья».

