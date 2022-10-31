31 октября

30 октября

Популярное

Мобилизованным из Бурятии вручили обереги «толи»

Мобилизованным из Бурятии вручили обереги «толи»
Общество,  Фото:из архива
Шаманская община «Тэнгэри» помолилась за военнослужащих

На днях руководители филиалов шаманского центра «Тэнгэри» в Иркутске Виталий Балтаев и Алексей Хамаев в составе делегации шаманов Прибайкалья посетили военные части Юрги (Кемеровская область) и Новосибирска. Шаманы прибыли для проведения молебна поклонения божествам «Арын 13 Ноед» (в переводе 13 северных нойонов) с просьбой защитить своих земляков из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края

Для бойцов священнослужители привезли специальные обереги - толи. Они послужат защитой для мужчин, даруя благословление и защиту от божеств высшего шаманского пантеона. Шаманы помолились за мобилизованных, обратившись к божествам с просьбой о защите.

- Также в ближайшее время планируется выезд группы шаманов в количестве 6-7 человек из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края и в зону Донбасса. Сейчас решаются транспортные вопросы, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе шаманской общины «Тэнгэри».

Обереги изготавливают при поддержке «Фонда духовности бурят Прибайкалья».
шаманизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Приамурье открылась выставка о шаманизме бурят, эвенков и сойотов
В Приамурье открылась выставка о шаманизме бурят, эвенков и сойотов
Общество, 31.10.2022
Посетителям покажут культовые предметы сибирских и дальневосточных шаманов
В Улан-Удэ открылась выставка художника-орнаментиста
В Улан-Удэ открылась выставка художника-орнаментиста
Общество, 31.10.2022
Посмотреть коллекцию из 350 узоров можно в Республиканском центре народного творчества
В Бурятии мобилизованным начали выплачивать единовременные выплаты
В Бурятии мобилизованным начали выплачивать единовременные выплаты
Общество, 31.10.2022
Специальных заявлений для этого подавать не надо
Сборная Бурятии выиграла 3 медали чемпионата «Абилимпикс»
Сборная Бурятии выиграла 3 медали чемпионата «Абилимпикс»
Общество, 31.10.2022
В копилке республики первые награды соревнований
Музей истории Бурятии откроет выставку к столетнему юбилею
Музей истории Бурятии откроет выставку к столетнему юбилею
Общество, 31.10.2022
Каждые две недели посетителям покажут два новых экспоната
ТОСовцы Улан-Удэ собрали полмиллиона для участников спецоперации
ТОСовцы Улан-Удэ собрали полмиллиона для участников спецоперации
Общество, 31.10.2022
Волонтёры отправили около трёх тонн гуманитарной помощи
В Ангарске появилась «Птица счастья»
В Ангарске появилась «Птица счастья»
Общество, 31.10.2022
Арт-объект установлен на набережной города
Тайбоксёры Бурятии стали третьими на кубке «Удоканской меди»
Тайбоксёры Бурятии стали третьими на кубке «Удоканской меди»
Общество, 31.10.2022
По количеству наград лидировали спортсмены из Иркутской области
Поезд Деда Мороза из Великого Устюга приедет завтра в Бурятию
Поезд Деда Мороза из Великого Устюга приедет завтра в Бурятию
Общество, 31.10.2022
1 ноября он остановится в Северобайкальске, 2 ноября – в Таксимо
Волейболистки Бурятии завоевали «серебро» «Кубка Аги»
Волейболистки Бурятии завоевали «серебро» «Кубка Аги»
Общество, 31.10.2022
Соревнования выиграли команды Могойтуйского района
Уланудэнка стала лучшим преподавателем ДШИ в ДФО
Уланудэнка стала лучшим преподавателем ДШИ в ДФО
Общество, 31.10.2022
Победительница вышла в финал общероссийского конкурса
В Бурятии попрощались с погибшим мобилизованным
В Бурятии попрощались с погибшим мобилизованным
Общество, 31.10.2022
У Алексея Усынина остались трое детей
Вуз Бурятии выиграл волейбольный чемпионат в Иркутске
Вуз Бурятии выиграл волейбольный чемпионат в Иркутске
Общество, 31.10.2022
Команда БГУ стала лучшей в Восточной конференции
Тайбоксёр из Бурятии стал призёром кубка России
Тайбоксёр из Бурятии стал призёром кубка России
Общество, 31.10.2022
Бато Бадархаев выиграл «серебро» соревнований
Бурятский борец стал победителем международного турнира
Бурятский борец стал победителем международного турнира
Общество, 31.10.2022
Евгений Жербаев в очередной раз выиграл соревнования памяти Дмитрия Коркина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^