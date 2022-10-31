Посмотреть коллекцию из 350 узоров можно в Республиканском центре народного творчества
28 октября самобытный художник, ветеран труда Владимир Банзаракцаев открыл персональную выставку под названием «Угалзын нангин дуун» («Священная песня узора») в Республиканском центре народного творчества в Улан-Удэ.
Днём ранее художнику исполнилось 85 лет. Поздравить художника с юбилеем приехали земляки и коллеги из районов республики, студенты отделения художественной графики.
- Воодушевленный таинством духовной силы, я решил через орнаменты рассказать об удивительном мире, в котором мы живем. Образы для своих орнаментов я вижу везде: это и растения, и волны на озерах, и плывущие в небе облака, и слова из древних сказаний, и различные виды спорта, и природные стихии, – поведал о своём творчестве Владимир Тогочиевич.
Владимир Банзаракцаев внёс большой вклад в развитие бурятского орнаментального искусства. С 1957 года по настоящее время он ведёт кропотливую работу по созданию новых образцов бурятской орнаментики. Его коллекция насчитывает более 350 композиций.
Выставка «Угалзын нангин дуун» продлится до 4 ноября.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ открылась выставка художника-орнаментиста
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