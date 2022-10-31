Специальных заявлений для этого подавать не надо
В Бурятии началось предоставление единовременных выплат мобилизованным. В республике установлена региональная единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Отмечу, выплата предоставляется в беззаявительном порядке на основании списков мобилизованных граждан, предоставленных Военным комиссариатом Бурятии в министерство социальной защиты населения республики. Перечисление средств осуществляется на лицевые счета мобилизованных граждан, открытых ими в кредитных организациях. Выплаты перечисляются в течение семь рабочих дней со дня поступления сведений из военных комиссариатов, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
Решение о выделении единовременных выплат было принято во всех дaльнeвocтoчных peгиoнах пo пopyчeнию и пpи пoддepжкe заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева неделю назад.
В Бурятии мобилизованным начали выплачивать единовременные выплаты
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