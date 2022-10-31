ТОСовцы Улан-Удэ собрали полмиллиона для участников спецоперации

Волонтёры отправили около трёх тонн гуманитарной помощи



С начала спецоперации на Украине участники движения «ТОСы Улан-Удэ, Всероссийского студенческого корпуса спасателей – мы вместе!» собрали около 500 тысяч рублей в помощь военнослужащим. Об этом рассказали волонтёры движения 31 октября.



Также было собрано около трёх тонн гуманитарной помощи в виде медикаментов, средства гигиены, тёплые вещи, носки, познавательные повязки, болгарки, удлинители, сварочные аппараты и многое другое.



- В настоящее время изготовлено и передано нашим бойцам из 5 отдельной гвардейской танковой бригады, 11-ой десантно-штурмовой бригаде, мобилизованным из Улан-Удэ и Кяхты – 120 балаклав, 40 флисовых шапок, 50 пятиточечников, 40 косынок, 87 подсумков для тактической медицины, 19 комплектов нательного белья, 220 пар вязаных носков, а также перчатки, эвакуационные стропы с карабинами для наших военнослужащих. Было передано два сварочных аппарата, две болгарки, две бензопилы, пять палаток и тентовое полотно, - рассказала координатор движения, ведущий эксперт управления по развитию гражданских инициатив Елена Быкова.



Силами волонтёрского движения «ТОСы Улан-Удэ, ВСКС – Мы вместе!» собрано более 190 тысяч рублей. На них были приобретены материалы для пошива.



- Всего с начала СВО активистами ТОС, неравнодушными жителями и волонтёрским движением было собрано около полумиллиона рублей для наших военнослужащих и передано около три тонны гуманитарной помощи, - добавила Быкова.

