В Бурятии попрощались с погибшим мобилизованным

У Алексея Усынина остались трое детей



В ходе спецоперации погиб житель Бурятии Алексей Усынин, мобилизованный 22 сентября. Он жил в селе Зарубино Джидинского района. Церемония прощания прошла сегодня в Зарубинской школе, сообщает газета «Джидинка».



Алексею Усынину было 42 года. Он родился 28 марта 1980 года в селе Зарубино, окончил Зарубинскую неполную школу. Работал механиком в совхозе, учился в ДОСААФ в Кяхте.



С 1998 по 2000 годы проходил срочную службу, служил в Чите, получил звание старшего сержанта.



В разные годы работал водителем, электромонтёром, мастером РЖД, работал также в «Оборонэнерго». В последние годы трудился в котельной Зарубинской средней школы.



Земляки отзываются о нём как о «добром, дружелюбном, трудолюбивом и жизнерадостном человеке».



У Алексея Усынина остались родители, жена, трое детей, брат и сестра.

