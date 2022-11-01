Ноябрь в Бурятии начнётся ветреной погоды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём около 0 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 ноября по республике переменная облачность, местами по северу небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -2,-7, днём +3,-2, местами -3,-8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -12,-14, днём около 0.

